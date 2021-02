Egitto: M5s, Zaki sia liberato al più presto, a rischio valori fondanti Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patrick Zaki deve essere liberato quanto prima. Lo chiedono in una nota i deputati e le deputate del Movimento 5 stelle della commissione Esteri della Camera. "E' passato un anno dall'arresto di Patrick Zaki - scrivono i parlamentari - e prosegue ancora, purtroppo, la sua inaccettabile detenzione preventiva. In questo lasso di tempo abbiamo assistito ad processo farsa che rasenta la presa in giro. Tra l'altro, come dimostra anche il recente caso dell'arresto di Ahmed Samir, in Egitto continua ad attestarsi un problema di rispetto dei diritti umani". "Zaki non ha commesso nessun crimine – aggiungono - e deve essere scarcerato e restituito all'affetto dei familiari e amici. Ha passato già troppo tempo, in carcere, privato della sua libertà, ed è per questo che è importante continuare a far sentire la sua voce, anche attraverso le molte manifestazioni di oggi e con le proteste di coloro che scenderanno in piazza". "L'Unione europea non sia spettatrice in questa vicenda, ma faccia sentire la sua voce, perchè sono a rischio i diritti fondamentali dell'uomo e gli stessi valori fondanti dell'Europa", concludono.(Com)