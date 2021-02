Recovery: Ronzulli (FI), va completamente riscritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery plan preparato dal precedente governo va completamente riscritto, la stessa Europa lo ha già bocciato ritenendolo insufficiente: ricordiamoci che parliamo di fondi che non vengono dati per beneficienza, ma per fare le riforme necessarie a rilanciare il paese. Così Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a Sky Tg24. “Sono risorse che dovremo restituire e per farlo bisogna creare ricchezza, sviluppo, crescita e occupazione: tutto questo manca nel progetto messo a punto dal governo Conte che va dunque riscritto pensando a una seria riforma della pubblica amministrazione, a partire da un poderoso taglio della burocrazia, a un piano per rilanciare il Sud Italia, completamente dimenticato in questi anni, a misure per favorire l'occupazione di giovani e donne", ha detto. (Rin)