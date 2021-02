Egitto: De Cristofaro (Leu), cittadinanza italiana a Zaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È passato un anno dalla carcerazione di Patrick George Zaki: mi associo a chi in questi giorni sta sostenendo la necessità di dare un forte segnale come paese e concedere la cittadinanza italiana per meriti speciali a Zaki. Così in una nota Peppe De Cristofaro, sottosegretario uscente all’Università e alla Ricerca. “E non parlo solo della famiglia del ragazzo ma delle centinaia di comuni italiani e delle oltre 120 mila persone che in queste ore stanno firmando l'appello rivolto al presidente della Repubblica: se è vero che sono giornate difficilissime per il futuro del paese, è anche vero che un gesto forte di grande coesione sarebbe un ottimo segnale", ha detto. (Com)