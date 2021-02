Bielorussia: chiesta a Polonia estradizione gestori di "Nexta", canale social legato all'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato investigativo della Bielorussia ha inviato documenti per l'estradizione dalla Polonia del fondatore del canale Telegram “Nexta”, Stepan Putilo, e del suo ex redattore capo, Roman Protasevich. “Nexta” è il canale Telegram e YouTube che fornisce da piattaforma per l’organizzazione delle proteste antigovernative in corso nel Paese dallo scorso 9 agosto, data delle contestate elezioni presidenziali vinte da Aleksandr Lukashenko. "Abbiamo firmato un trattato internazionale sull'assistenza legale in materia penale con questo Paese, che regola anche la questione dell'estradizione", si legge nel comunicato del Comitato investigativo. La Corte suprema della Bielorussia il 20 ottobre scorso ha riferito che “Nexta” e il suo logo sono stati riconosciuti come materiali estremisti e sono state mosse accuse contro Putilo e Protasevich per aver organizzato rivolte di massa e incitamento all'ostilità sociale e alla discordia. Entrambi sono stati inseriti nella lista dei ricercati e, se dovessero venire estradati in Polonia, sarebbero arrestati. (Rum)