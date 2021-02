Libia: premier designato Dbeibeh, governo sarà tecnico e rappresentativo del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo che il premier ad interim designato della Libia, Abdul Hamid Dbeibeh, presenterà alla Camera dei rappresentanti (il parlamento di Tobruk) per il voto di fiducia sarà tecnico e rappresentativo di tutti i settori della Libia. Il premier incaricato, eletto venerdì 5 febbraio dal Foro di dialogo politico libico insieme ai componenti del nuovo Consiglio presidenziale ad interim, lo ha detto in un’intervista all’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Rispondendo a una domanda relativa alle priorità della sua azione di governo, Dbeibeh ha citato innanzitutto la fornitura di vaccini contro il Covid-19, a cui sarà data grande importanza, e successivamente la risoluzione dei problemi dell’infrastruttura elettrica nel Paese. Il premier designato ha anche fatto riferimento all’istituzione di “comitati per la pace” per facilitare il dialogo tra i libici in tutto il Paese, e a discussioni con il nuovo Consiglio presidenziale ad interim, presieduto da Mohammed al Manfi, per la nuova Costituzione del Paese. (segue) (Lit)