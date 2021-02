Libia: premier designato Dbeibeh, governo sarà tecnico e rappresentativo del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla decisione del governo non riconosciuto dalla comunità internazionale dell’est della Libia, presieduto da Abdullah al Thinni, di “lasciare l’ultima parola al parlamento”, Dbeibeh ha detto che l’attesa dell’esecutivo orientale è “ragionevole”, anche se “il popolo libico ha accolto con favore la nomina di questo governo ad interim, e loro (il parlamento di Tobruk) sono anch’essi parte del popolo libico”. In riferimento alle relazioni fra Libia e Turchia, il premier designato libico ha sottolineato l’importanza dei legami con Ankara, “vero partner” del Paese. “Avremo grande solidarietà con il popolo e lo Stato turco. La Turchia è un nostro alleato, fratello e amico. La Turchia ha anche grandi capacità per sostenere i libici nel raggiungimento dei loro obiettivi”, ha aggiunto Dbeibeh. Rispondendo a una domanda su presunti crimini di guerra commessi da milizie vicine all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, Dbeibeh ha detto che le autorità competenti si occuperanno della questione. “Siamo in una fase difficile per la pace in Libia. Entrambe le parti devono scendere a compromessi. Coloro i cui crimini saranno dimostrati dovranno essere chiamati a rendere conto. Vogliamo pace vera tra tutte le parti libiche”, ha aggiunto. (Lit)