Milano: rapinato per strada da 3 persone, ferito 43enne

- Nella serata di ieri intorno alle 20.30 in via Lambruschini gli agenti della polizia di Milano sono intervenuti a seguito di una rapina in strada. Un uomo di orgine salvadoregna di 43 anni è stato soccorso per strada dal personale del 118. La vittima dell'aggressione si presentava in evidente alterazione alcolica e ha riferito in maniera confusionaria di essere stato aggredito da 3 persone, questi dopo averlo ferito alla schiena con un'arma da taglio lo hanno derubato del giubbotto e di una somma di mille euro. Dagli accertamenti è emerso che la vittima era in affidamento ai servizi sociali. (Rem)