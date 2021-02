Francia: bando da 300 milioni di euro per favorire produzione vaccini e medicinali specifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha lanciato un bando da 300 milioni di euro per rendere possibile la produzione di più vaccini e medicinali specifici nel territorio nazionale. Lo ha detto a “France info”, Agnes Pannier-Runacher, sottosegretaria del ministero dell’Economia con delega all'Industria. "Le vaccinazioni vengono somministrate man mano che vengono consegnate" le forniture di preparati contro il Covid-19 . "Siamo entro i parametri del programma fornito dal primo ministro, Jean Castex, in termini di vaccinazioni", ha spiegato Pannier-Runacher. "Molte persone vogliono essere vaccinate, il che è un'ottima notizia. Vi ricordo che a dicembre non era così”, ha ricordato la sottosegretaria, secondo cui “la sfida è produrre di più e produrre più velocemente" per soddisfare tutte le richieste. (Frp)