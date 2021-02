Governo: Ronzulli (FI), nelle difficoltà politica ha dovere di essere responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Berlusconi dice da almeno un anno che la maggioranza zoppicante che sosteneva il governo Conte non era in grado di dare soluzioni in un momento così drammatico per il paese e ha fatto fin da subito appello a un governo dei migliori: nei momenti di difficoltà la politica ha il dovere di essere responsabile nei confronti degli italiani e di stringersi attorno alle istituzioni. Così Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a Sky Tg24. “Quella che sostiene Mario Draghi non è quindi una maggioranza politica, è una maggioranza necessaria al bene dell'Italia che antepone gli interessi del paese a quelli dei singoli partiti: per quanto riguarda Forza Italia ci siamo soffermati sui contenuti, è stato così sia nel corso del colloquio telefonico tra il professor Draghi e il presidente Berlusconi, sia durante le consultazioni tra il vicepresidente del partito Tajani, la senatrice Bernini e l'onorevole Gelmini con il presidente del Consiglio incaricato”, ha continuato. (Rin)