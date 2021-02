Milano: interrotta festa privata per violazioni anti Covid, 17 sanzionati dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri gli uomini della polizia di Milano sono intervenuti in via Cirillo per interrompere una festa privata vietata secondo le normative anticovid. Su segnalazione dei vicini di casa gli agenti sono entrati nell'appartamento ed hanno identificato 17 persone di età compresa tra i 20 e i 47 anni. Dalle verifiche i fermati sono risultati tutti cittadini italiani tranne un russo e un cittadino egiziano di 33 anni. Quest'ultimo ha riferito alla polizia di essere stato lui a prenotare l'appartamento sulla piattaforma online Booking per organizzare la festa a base alcolica. Le 17 persone fermate sono state sanzionate amministrativamente secondo la normativa anti Covid.(Rem)