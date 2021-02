Milano: fermato con documenti falsi, arrestato 45enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia di Milano nella serata di ieri intorno alle 21.50 hanno arrestato per possesso di documenti falsi un cittadino albanese di 45 anni. I poliziotti in via Gola, angolo via Segantini, hanno notato l'uomo che, alla vista degli agenti, aveva allungato il passo cercando di sfuggire loro. Fermato e identifiicato, l'uomo aveva con sé un passaporto a nome di un cittadino bulgaro di 38 anni, palesemente contraffatto (Rem)