Governo: Castaldo (M5s), votare non è un diritto ma un dovere di tutti

- Partecipare, ragionare, scegliere e poi votare non è un diritto di qualcuno come si vorrebbe far credere, ma semmai un dovere di tutti. Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s). “La democrazia partecipativa non è un optional per il Movimento 5 Stelle, ma il nostro Dna e la quintessenza del nostro metodo di partecipazione alla vita pubblica del paese: senza di essa non può esserci legittimità per scelte così importanti e gravide di conseguenze”, ha scritto, aggiungendo che “chi non è d’accordo può iscriversi ad un partito, l’offerta non mi pare manchi: passando però dalle preventive dimissioni”. Quella del voto della nostra comunità, ha continuato, è “una linea rossa invalicabile: non esprimerò alcun giudizio politico a priori e personalmente mi prenderò tutto il tempo che occorre per valutare il quadro e i suoi elementi; non vi nasconderò i miei dubbi e le mie perplessità, ma cercherò di condividerle il più possibile con tutti voi”. “Chiedo con forza il rispetto da parte di tutti dei nostri principi democratici, e il rispetto del risultato che emergerà: ognuno di noi dovrà prendersi in coscienza il suo pezzetto di diritti e libertà, ma soprattutto di doveri e responsabilità, altrimenti della nostra identità non resterà davvero più nulla, se non uno sbiadito e nostalgico ricordo”, ha concluso. (Rin)