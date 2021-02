Regno Unito: Rha, export via mare verso l'Ue crollato del 68 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del Regno Unito per via marittima verso l'Unione europea a gennaio sono crollate del 68 per cento rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dai dati della Road Haulage Association (Rha), società privata che segue gli interessi del settore del trasporto di merci su strada in Regno Unito. I dati, secondo quanto riporta la stampa britannica, sono stati mostrati al ministro per l'Ufficio di gabinetto Michael Gove, e mostrano, inoltre, che sino al 75 per cento dei camion in arrivo dall'Ue tornano vuoti. Le ragioni principali di questo crollo dei dati commerciali, secondo “The Observer”, sono stati i ritardi da parte del Regno Unito e delle aziende che hanno scelto di non esportare più nell'Ue a causa delle nuove e più complesse procedure doganali. Il Regno Unito ha esportato nell'Ue quasi 300 miliardi di sterline (341 milioni di euro) di merci nel 2019, di cui la stragrande maggioranza via mare. (segue) (Rel)