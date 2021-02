Milano: spaccio di droga, arrestate 2 persone dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini della polizia di Milano ieri mattina poco dopo le 11 hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un cittadino italiano di 23 anni, con precedenti penali. L'episodio è avvenuto in via Satta a seguito della segnalzione di alcuni cittadini residenti per una presunta atività di spaccio. Giunti sul posto i poliziotti con l'ausilio delle unità cinofile hanno fermato l'uomo il quale ha consegnato spontaneamente un panetto di hashish da 93 grammi. Dalla perquisizione nella sua abitazione è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione. Un altro arresto per spaccio di sostanze stupefacnete è avvenuto nella notte quando i poliziotti in via Costa hanno fermato un cittadino italiano di 48 anni trovato in possesso di 90 grammi tra hashish e marijuana e un bilancino di precisione.(Rem)