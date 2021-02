Bielorussia: Farnesina, l'Italia resta al fianco del popolo, serve dialogo inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel celebrare la giornata della solidarietà con la Bielorussia, l'Italia resta al fianco del popolo di questo Paese. E' quanto si legge in una nota della Farnesina, in cui si esprime sostegno al popolo bielorusso nella rivendicazione delle sue legittime aspirazioni, esprimendo ammirazione per il coraggio e la determinazione di coloro che – malgrado il perdurare della repressione e delle intimidazioni – continuano a manifestare pacificamente per i propri diritti. Soltanto attraverso un dialogo politico nazionale veramente inclusivo, la liberazione di tutti i prigionieri politici, il ritorno di coloro costretti all'esilio, la tutela dei diritti civili e politici, la fine della repressione e nuove elezioni libere e regolari potranno crearsi le basi di un'autentica transizione democratica in Bielorussia, conclude la nota del ministero degli Esteri.(Com)