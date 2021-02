Roma: Pica (Fiepet), sabato positivo per ristorazione con oltre 7 milioni di incassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo fine settimana la ristorazione romana "ha raggiunto un risultato al di sopra di ogni previsione. In particolare, per quanto riguarda la giornata di sabato, dove i dati elaborati dall'Osservatorio della Fiepet-Confesercenti nella tarda serata di ieri, insieme al lavoro svolto dai nostri delegati, hanno registrato incassi pari a 7 milioni di euro". E' quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Certamente -aggiunge Pica- , parlare di una ripresa del settore del food e della filiera dell'agroalimentare nel breve periodo è prematuro perché si è ancora molto lontani dai risultati positivi degli ultimi anni, a fronte peraltro delle perdite ingenti subite con la pandemia. Va riconosciuto però che il dato di ieri è decisamente incoraggiante e con le dovute cautele sulle prossime riaperture serali, fino alle 22 semmai solo con il servizio al tavolo, la ristorazione potrà rappresentare un volano per la ripartenza economica della Capitale. Chiederemo un incontro con il Prefetto Piantedosi al fine di migliorare il coordinamento tra gli esercenti e le forze dell'ordine, vigilare per il bene della nostra sicurezza dove le eventuali sanzioni devono essere viste ai fini di un rapporto collaborativo onde evitare assembramenti".(Com)