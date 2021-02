Spagna: sondaggi, socialisti avanti in Catalogna ma governerebbero solo con sostegno indipendentisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito socialista catalano (Psc), Salvador Illa, è il favorito alla vittoria con il 22,9 per cento dei voti alle elezioni parlamentari catalane che si terranno il 14 febbraio prossimo. Illa è seguito a poca distanza con il 21,4 per cento da Laura Borràs, del partito indipendentista Uniti per la Catalogna (JxCat), e Pere Aragones di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) al 20,8 per cento, altra formazione favorevole all'indipendenza. È quanto rivelato dal sondaggio condotto da Sigma Dos per il quotidiano "El Mundo", dal quale emerge che il numero di seggi ottenuti dal Psc (30-33), non permetterebbe a Salvador Illa di avere i numeri necessari per l'investitura, pur essendo il partito più votato. In tal senso, giocherà un ruolo chiave la scelta di campo di Erc che dovrà decidere se formare un governo con i socialisti catalani o riconfermare l'attuale esecutivo pro indipendenza con JxCat di Carles Puigdemont e impedire, così, la proclamazione del candidato scelto dal premier spagnolo, Pedro Sanchez, alla guida della Generalitat. (segue) (Spm)