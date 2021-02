Spagna: sondaggi, socialisti avanti in Catalogna ma governerebbero solo con sostegno indipendentisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo "El Mundo", a rischio di essere bollato come "traditore" della causa indipendentista, Pere Aragones sarebbe disposto a offrire un'alleanza ai socialisti catalani in cambio della presidenza della Generalitat, il che gli permetterebbe di continuare il negoziato con il governo di Madrid su questioni centrali. Fra queste ci sono: l'indulto per i leader indipendentisti in carcere per il referendum illegale del primo ottobre 2017 e l'organizzazione di un nuovo referendum sull'autodeterminazione. L'alleanza tra Psc e Erc potrebbe rafforzarsi con il contributo di En Comú Podem (7 per cento), coalizione di vari movimenti di sinistra che comprende anche Unidas Podemos del vicepremier, Pablo Iglesias. Il tripartito consentirebbe di superare il minimo di 68 deputati (76) che garantirebbero i voti per ottenere l'investitura del nuovo presidente. Per quanto riguarda la possibile riedizione del governo indipendentista nella Generalitat, il leader di JxCat, Carles Puigdemont, ha già avvertito che Erc dovrebbe seguire la sua tabella di marcia per il processo indipendentista (riattivazione delle dichiarazione unilaterale di indipendenza del 2017) se dovesse essere nuovamente superato da JxCat. Tuttavia, secondo i dati del sondaggio, JxCat, Erc, il partito anti-sistema Candidatura di unità popolare (Cup) e il Partito democratico europeo catalano non raggiungerebbero il 50 per cento dei voti, fermandosi al 49,1 per cento. (segue) (Spm)