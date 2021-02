Governo: domani nuovo giro di consultazioni. Salvini: "Il totoministri non ci preoccupa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver incassato la fiducia di Lega e Movimento 5 Stelle, il presidente incaricato, Mario Draghi, si prepara a nuove consultazioni che prenderanno il via domani, con le parti sociali e, dalle 15 con un secondo giro con i partiti che inizierà con il Gruppo Misto alla Camera – Minoranze Linguistiche, e si chiuderà con il Movimento 5 Stelle, il cui incontro è in programma per martedì 9 febbraio alle 17:15.Salvini in mattinata, ospite di Radio24, Matteo Salvini ha fatto sapere che "con Luigi Di Maio ci siamo scambiati un messaggio, così come con Matteo Renzi" aggiungendo però “di non avere frequentazioni assidue con il Partito democratico ma le avremo”. Il leader della Lega ha anche detto che "non abbiamo neanche iniziato a pensare a nomi” per la squadra di governo e “l’ultima mia preoccupazione è il ‘totoministri’”. Di certo “io non sono per un appoggio esterno, cose strane, mezze astensioni benevole. Se c'è un progetto che ci convince ci siamo",Nella mattinata di ieri, il capo politico del Movimento ha annunciato di aver dato a Draghi, “la disponibilità a valutare se ci sono le condizioni per partecipare ad un esecutivo". "Abbiamo ascoltato il presidente ed abbiamo ribadito la consapevolezza della situazione. C’è la piena consapevolezza di dotare al più presto il Paese di un governo per approvare tutti i provvedimenti necessari, come il decreto Ristori” ha detto Crimi uscendo dalle consultazioni. Dalla Lega un messaggio chiaro: noi siamo a disposizione e non poniamo condizioni, lo abbiamo detto a Draghi. “Non pensiamo che in questo momento si debba andare avanti a dicendo di no”, ha detto Salvini aggiungendo "abbiamo detto che bisogna tornare a vivere” dopo questi mesi di chiusure. Vorremmo che il governo che partirà sia quello della riapertura”. Vogliamo "fare parte di un governo che vada a trattare a Bruxelles a testa alta nell’interesse nazionale e su questo la condivisione con il presidente Draghi è totale” ha detto ancora.Venerdì il presidente incaricato ha ottenuto, dopo quello di Italia Viva, l'appoggio del Partito democratico e di Forza Italia, i cui leader hanno incontrato l'ex capo della Bce a Montecitorio. Forza Italia “si aspetta un esecutivo di alto livello, capace di rappresentare al meglio l'unità del paese coinvolgendo tutte le risorse migliori della politica, dell'economia e della cultura per affrontare la più grave emergenza sanitaria ed economica. Tutto ciò non implica la nascita di una nuova maggioranza politica, ma un governo dei migliori al servizio dell’Italia e degli italiani”. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, dopo l'incontro con Draghi. "Anche noi daremo il nostro convinto sostegno al presidente incaricato", ha annunciato il senatore dell’Udc Antonio De Poli, al termine dell’incontro a Montecitorio.Il segretario Pd, Nicola Zingaretti, ha assicurato: "Siamo pronti a fare la nostra parte sui nostri contenuti e per difendere il nostro Paese". Al presidente del Consiglio incaricato, "abbiamo offerto piena disponibilità a concorrere al successo del suo tentativo di formare un governo per il Paese" e per rispondere "alla fase drammatica" in cui si trova l'Italia investita anche da una "crisi ingiustificata". E' invece un no quello di Fratelli d'Italia, la cui leader Giorgia Meloni ha affermato: "Mi pare che la scelta sia l'orizzonte di legislatura, a maggior ragione Fratelli d'Italia non è favorevole" alla nascita di un governo Draghi. E ha aggiunto: "Mi auguro che Draghi non intenda riproporre il Piano di Recovery presentato da Conte".Venerdì mattina l'ex numero uno dell'Eurotower ha incontrato le delegazioni delle Autonomie, Liberi e Uguali e Italia viva, da cui ha incassato il sostegno, "indipendentemente dal nome dei ministri o dalla natura tecnica o politica dell’esecutivo". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente del Consiglio incaricato. "Auspichiamo che tutte le forze politiche" rispondano all’appello del capo dello Stato, perché "chi pone veti nei confronti degli altri sta rifiutando l’appello del presidente Mattarella". Con Mario Draghi "l’Italia può essere più forte", infatti la sua nomina ha "già portato una ventata di credibilità e fiducia nel Paese". Mario Draghi "è una polizza assicurativa per i nostri figli ed i nostri nipoti. Chi meglio di lui può gestire questo passaggio", ha aggiunto l'ex premier.Liberi e Uguali "ha apprezzato il tono e l'impostazione molto concreta" di Draghi e "condiviso le cinque emergenze che abbiamo posto come prioritarie", ha detto Federico Fornaro (Leu). Nel secondo ed ultimo giro di consultazioni ci si attende la "definizione del perimetro programmatico e politico". Sulla questione di incompatibilità politica si è espressa anche la senatrice di Liberi e uguali, Loredana De Petris che sui temi dell'immigrazione e dell'Europa "è impossibile convivere con forze sovraniste e di destra, su questo siamo stati molto chiari e la nostra chiarezza stata apprezzata". (Rin)