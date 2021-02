Minori: Pella (Anci), dati Osservatorio Indifesa confermano minaccia bullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, nella Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, cogliamo l'occasione per ribadire l'importanza dell'educazione a un uso corretto del web, sia all'interno delle famiglie sia a scuola, e l'importanza di ascoltare le esigenze dei giovani: i dati pubblicati pochi giorni fa dall'Osservatorio Indifesa sono allarmanti e devono destare crescente impegno da parte delle istituzioni di ogni livello di governo. Così in una nota Roberto Pella, vicepresidente vicario Anci. “In questo senso, gli esiti delle audizioni fortemente volute e condotte con determinazione dalla presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, Licia Ronzulli, sono documenti fondamentali che contribuiscono alla pianificazione di politiche pubbliche mirate, su cui tutte le forze politiche del Parlamento sono convergenti”, ha detto, ricordando che le risposte dei seimila adolescenti rivelano che il 68 per cento di loro ha assistito ad episodi di bullismo o cyberbullismo, mentre ne è vittima il 61 per cento. “L'isolamento sociale, la didattica a distanza e la perdita della socialità stanno provocando una profonda solitudine e demotivazione nei giovani e giovanissimi, insieme a sentimenti di ansia, rabbia e paura: come sindaci e amministratori locali non possiamo abbassare l'attenzione su questo tema, soprattutto ora che avremo la possibilità di riprogrammare e far ripartire le attività scolastiche ed extracurriculari come lo sport, l'arte, la musica, fondamentali per accompagnare i nostri ragazzi nel loro percorso di crescita in sicurezza”, ha concluso. (Com)