Recovery: Mulè (FI), passare da visione assistenzialista a una di stampo liberale

- L'opportunità che si apre con questa nuova fase politica dovrà portare inevitabilmente alla riscrittura del Recovery plan presentato dal governo giallorosso carente in progettualità e senza visione: si dovrà passare da una visione economica di tipo assistenzialista a una di stampo liberale che guardi agli investimenti dei privati come leva moltiplicatrice (si pensi all'edilizia e alle infrastrutture) e a un nuovo modo di pensare le politiche attive del lavoro fallite con il reddito di cittadinanza. Così in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. “Una misura quest'ultima che non è stata in grado di creare nuova occupazione (solo 192.851 i contratti attivi) e di incentivare i datori di lavoro ad assumere i percettori del reddito (solo qualche centinaio di datori di lavoro ha beneficiato degli sgravi previsti nel biennio 2018-2020): ripensare il mondo del lavoro, generare nuova occupazione, promuovere gli investimenti e stimolare i consumi sono il faro che dovrà guidare il nuovo Recovery plan, insieme alle tre riforme strutturali (fisco, giustizia, pubblica amministrazione), alla green economy e alla digitalizzazione del paese”, ha spiegato. (Com)