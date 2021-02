Difesa: Germania, Heckler&Koch sconfitta nel contenzioso col governo su divieto export armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la prassi tedesca, le società di armamenti presentano le richieste di esportazione al governo federale. Nel caso in cui i Paesi destinatari si trovino al di fuori dell'Ue e della Nato, il Consiglio di sicurezza federale, in cui siedono diversi ministri, dà il via libera o respinge le domande senza fornire alcuna spiegazione. Questa procedura è andata avanti per decenni, sino al 2019 quando Heckler&Koch avrebbe voluto consegnare mitragliatrici alla polizia della Corea del Sud: in questo caso, il Consiglio ha negato l’autorizzazione sebbene la società avesse inviato forniture di questo tipo diverse volte in passato. Il tribunale amministrativo di Berlino, confermando il rifiuto del Consiglio di sicurezza federale, ha spiegato che i principi politici di un governo sono una ragione sufficiente per vietare l’export di armamenti. (Geb)