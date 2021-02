Roma: Casu (Pd), continua battaglia contro Covid, no assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La battaglia della Capitale contro Covid 19 continua, e l'irresponsabilità di alcuni non deve vanificare i sacrifici di tutti e il grande lavoro della sanità del Lazio che in meno di una settimana ha già consentito a 1 anziano su 2 di effettuare la doppia prenotazione per il vaccino”. Lo afferma in una nota il segretario del Partito democratico romano Andrea Casu. “Grazie all'intervento della forze dell'ordine per i controlli e alla collaborazione di tutte le romane e i romani che continuano a rispettare sempre le regole per fermare il virus: mettere la mascherina, igienizzare mani e ambienti, mantenere distanze di sicurezza ed evitare assembramenti”, conclude Casu. (Com)