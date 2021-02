Ecuador: oggi le presidenziali, Paese in bilico tra ritorno di Correa e un'agenda neoliberista (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partita elettorale potrebbe aiutare a capire quali sbocchi potranno avere alcuni importanti dossier. C'è il ruolo della Cina, che durante il decennio di presidenza Correa ha costruito legami solidi con il paese, assicurandosi una solida presenza nel settore energetico e delle infrastrutture. Una presenza che il governo Moreno, che in breve ha abbandonato l'ispirazione socialista, ha progressivamente eroso, non mancando di denunciare sprechi e finanziamenti di favore a Pechino. Ci sarà quindi da verificare la tenuta dei rapporti con il Fondo monetario internazionale (Fmi), che negli ultimi mesi ha garantito a Quito importanti risorse per abbattere il debito e garantire sussidi al paese schiacciato dalla pandemia. Ma l'organismo internazionale non gode di buona stampa nella regione, e lo stesso Lasso ha promesso all'elettorato di rivedere le condizioni dei prestiti. I simpatizzanti di Arauz non hanno dal canto loro dubbi che l'Fmi venga di nuovo trattato con fermezza. (segue) (Brb)