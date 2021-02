Ecuador: oggi le presidenziali, Paese in bilico tra ritorno di Correa e un'agenda neoliberista (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è poi la questione dell'uso del dollaro statunitense come moneta nazionale, polemica che si riaffaccia a scadenza periodica anche se difficilmente sfocerà in qualcosa di concreto. Lasso ne difende l'uso, confermato anche durante i governi Correa, e parla di una possibile dismissione del biglietto verde, ad opera di Arauz, che trasformerebbe l'Ecuador in un "nuovo Venezuela". Sarà infine da capire la collocazione geopolitica del paese. L'Ecuador di Moreno ha abbandonato la Alleanza dei popoli bolivariani della nostra America (Alba), organismo creato da Cuba e dal Venezuela di Hugo Chavez, e si è sfilato da quell'Unione delle nazioni sudamericane (Unasur) cui aveva dedicato una prestigiosa sede - oggi in disarmo - nel decennio di Correa. Al contempo si è avvicinato all’Alleanza del Pacifico (l'intesa tra Messico, Colombia, Cile e Perù che sviluppa i commerci con i mercati asiatici), e riallacciato i rapporti, oltre che con gli Usa, con l'Unione europea. (segue) (Brb)