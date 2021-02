Energia: Germania, con il nuovo anno aumentano anche i prezzi delle forniture per i tedeschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'anno si sono registrati segnali di rialzo dei prezzi delle forniture energetiche in Germania. Fra di dicembre e gennaio, infatti, i costi per le abitazioni private sono aumentati di quasi il 7 per cento, il più marcato incremento mensile negli ultimi dieci anni, stando ai calcoli del portale “Verivox”. Lo scorso anno, i bassi prezzi dell'energia hanno rallentato l'aumento del tasso di inflazione in Germania, una tendenza che sembra destinata a terminare. La differenza per le famiglie tedesche emerge estrapolando i livelli dei prezzi sull'ipotetico consumo annuo di una famiglia: sulla base delle tariffe di dicembre i costi energetici annuali sarebbero stati di 3.429 euro. Effettuando le stesse misurazioni sulla base dei costi di gennaio la stessa quantità di energia costerebbe 3.665 euro, pari a un aumento mensile dei prezzi del 6,9 per cento. I principali fattori di prezzo sono la scadenza della riduzione temporanea dell'Iva, l'introduzione della tassa sul CO2 e sui combustibili fossili e l'aumento dei prezzi all'ingrosso. Quest’ultimo dato, infatti, era calato in modo significativo a causa della pandemia di coronavirus, ma ora sta segnando dei segnali di ripresa. (Geb)