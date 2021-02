Roma: affittano stanza per fare una festa clandestina, multati 15 ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un festa clandestina, contravvenendo alle norme anti covid, è stato scoperta dai carabinieri della stazione Roma Prati, intervenuti nella notte, presso un bed and breakfast nel quartiere Prati dove alcuni abitanti della zona avevano segnalato degli schiamazzi. I militari, con l’assistenza dei colleghi della Compagnia Roma San Pietro e del Reggimento “Lazio”, sono intervenuti nell’appartamento sorprendendo 15 giovani, di età compresa tra i 18 e 26 anni, che stavano festeggiando, in violazione delle norme anti-Covid19. Il “party clandestino” è stato interrotto e i giovani sono stati sanzionati per complessivi 6.000 euro. (Rer)