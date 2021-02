Roma: arrestato ladro di biciclette in via del Corso, aveva rubato bici da 3.500 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha rubato una bicicletta di ingente valore ma è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina. Il 28enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, dopo aver forzato il lucchetto di blocco, ha rubato una bicicletta elettrica del valore commerciale di 3.500 euro, parcheggiata in via del Corso. I Carabinieri lo hanno bloccato recuperando la refurtiva, poi riconsegnata al proprietario. L’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo. (Rer)