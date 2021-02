Regno Unito: sottosegretario Zahawi, vaccini agli over 50 entro maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i cittadini ultracinquantenni del Regno Unito potranno essere vaccinati entro maggio. Lo ha detto il sottosegretario di Stato per la distribuzione del vaccino contro il Covid-19 britannico, Nadhim Zahawi, ai microfoni di “Sky News”. "L’ostacolo è la fornitura di vaccini che rimane limitata", ha affermato Zahawi, secondo cui il Sistema sanitario nazionale (Nhs) sta lavorando alacremente tanto che, ieri, si è raggiunta una velocità di quasi mille dosi somministrate al minuto. Zahawi si è detto "fiducioso" del fatto che il governo raggiungerà il suo obiettivo di offrire un vaccino a coloro che si trovano nei primi quattro gruppi prioritari entro la metà del mese corrente, così da poter effettuare la prima somministrazione agli over 50 entro maggio. Il sottosegretario ha affermato che il governo definirà maggiori dettagli su come intende raggiungere tale obiettivo la prossima settimana. Alla domanda se il Regno Unito stia valutando di introdurre passaporti per i vaccini nel Regno Unito, Zahawi ha risposto con un secco “no”, affermando che se altri Paesi chiedono un qualche tipo di prova che le persone siano state sottoposte al trattamento si può chiedere al proprio medico di ottenere un adeguata documentazione in merito. (Rel)