Governo: Salvini, si può stare in Europa ma a testa alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo mani, piedi, cuore e cervello in Europa ma aspiro ad un governo che difenda le imprese e l'agricoltura italiana”. Lo ha affermato il leader della lega, Matteo Salvini, intervenendo al “Caffè della domenica” su Radio24. Per il leader della Lega “si può stare in Europa però a testa alta”. Quanto alla questione immigrazione, Salvini ha ricordato che "la tutela dell'interessa nazionale coincide con la tutela dell'interesse europeo, perchè quelli italiani sono i confini dell'Europa".(Rin)