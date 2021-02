Covid: 40 persone sanzionate a Roma dai carabinieri durante i controlli alla movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli anticovid per scoraggiare gli assembramenti svolti dai carabinieri a Roma nel corso del fine settimana, hanno visto portato i militari a sanzionare 40 persone per inosservanza delle norme e altre violazioni. Nella zona del Tridente i carabinieri della compagnia Roma Centro, insieme ai colleghi del Gruppo di Roma e del VII Reggimento “Trentino Alto Adige”, hanno attuato un servizio coordinato di controllo nel quadrante compreso tra piazza del Popolo, vie del Corso e piazza di Spagna e nell’area della terrazza del Pincio – Villa Borghese, finalizzato a contrastare il verificarsi di assembramenti nell’arco delle ore pomeridiane. In totale sono state identificate e controllate 256 persone di cui 165 minorenni. (segue) (Rer)