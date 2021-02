Covid: 40 persone sanzionate a Roma dai carabinieri durante i controlli alla movida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le verifiche dei carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante, invece, si sono concentrate in piazza Vittorio Emanuele II - nelle aree antistanti i negozi, sotto i porticati, nei pressi delle scale di ingresso e uscita della fermata metro e all’interno dei giardini pubblici – e nel quartiere Pigneto, nota zona della movida romana. A piazza Vittorio Emanuele II sono state identificate 86 persone, 24 delle quali sanzionate amministrativamente per un totale di 7.700 euro: 9 giovani sorpresi in assembramento, due dei quali senza indossare la mascherina, 8 cittadini stranieri per ubriachezza molesta, altri 4 perché trovati a bivaccare nei giardini pubblici e 3 per violazioni al codice della strada. Nel quartiere Pigneto, nell’arco serale e notturno, i carabinieri hanno identificato 65 persone sanzionandone 16 per un totale di 4.100 euro. Un gruppetto di 6 giovani è stato multato per ubriachezza molesta, altri 4 perché trovati in strada oltre le ore 22 in violazione del lockdown, 5 persone sorprese senza indossare la mascherina e una per violazioni al codice della strada. (Rer)