Vaticano: papa Francesco nomina per la prima volta una donna nel Sinodo dei vescovi

- Papa Francesco ha nominato il padre agostiniano, Luis Marín de San Martin, e la religiosa saveriana, suor Nathalie Becquart, al sinodo dei Vescovi. Come riferisce “Vatican news”, è la prima volta che una donna diventa sottosegretario dell'organismo. Luis Marin de San Martin sinora era assistente generale dell’Ordine di S. Agostino, elevato in pari tempo alla Sede titolare di Suliana, mentre suor Nathalie è stata direttrice del Servizio nazionale per l’evangelizzazione dei giovani e per le vocazioni della Conferenza dei vescovi di Francia. (Res)