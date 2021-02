© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non abbiamo neanche iniziato a pensare a nomi” per la squadra di governo e “l’ultima mia preoccupazione è il ‘totoministri’”. Così il leader della lega, Matteo Salvini, intervenendo al “caffè della domenica” su Radio24. Di certo “io non sono per un appoggio esterno, cose strane, mezze astensioni benevole. Se c'è un progetto che ci convince ci siamo", ha concluso. (Rin)