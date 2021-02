Usa: sospesi accordi "terzo Paese sicuro" con El Salvador, Guatemala e Honduras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha sospeso e sta procedendo ad annullare definitivamente gli accordi "terzo Paese sicuro" conclusi dall'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump con i governi di El Salvador, Guatemala e Honduras. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Antony Blinken, spiegando che il governo del presidente Joe Biden ha "sospeso e avviato il processo per mettere fine agli accordi di cooperazione in materia di asilo con i governi" dei tre Paesi sudamericani, che dal 2019 impongono ai richiedenti asilo della regione di chiedere rifugio in quei Paesi prima di presentare domanda negli Stati Uniti. La misura rientra nei tentativi del nuovo presidente Usa di annullare le politiche di immigrazione del suo predecessore repubblicano, ed è stata definita da Blinken come "dei primi passi concreti in direzione di una maggiore partnership e collaborazione regionale". Secondo quanto riferito dal dipartimento di Stato, gli accordi "terzo Paese sicuro" del 2019 non sono mai stati attuati con El Salvador e Honduras, mentre i trasferimenti nell'ambito dell'accordo Usa-Guatemala sono stati sospesi da metà marzo 2020 a causa della pandemia di coronavirus. (segue) (Nys)