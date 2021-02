Governo: Fornaro (Leu), serve larga condivisione programmatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una fase così difficile e complessa della vita nazionale e in vista di mesi decisivi per il nostro futuro con le scelte del Recovery fund, parlare di priorità programmatiche del nuovo governo è assolutamente fondamentale: l'Italia ha bisogno di un governo autorevole che sia sostenuto da forze che abbiamo una larga condivisione sulle principali questioni sia rispetto all'emergenza sanitaria sia per il superamento della crisi economica sia nei rapporti con l'Europa. Così in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. “L'Italia non può correre il rischio di un governo litigioso, quando invece c'è assoluto bisogno di coesione e impegno fuori dal comune, sotto la guida di una personalità autorevole come quella di Mario Draghi”, ha detto. (Com)