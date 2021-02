Regno Unito: consigliere Johnson mediatore "interessato" in acquisto sito ambasciata cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edward Lister, il principale consigliere del premier britannico Boris Johnson, fra il 2017 e il 2018 ha mediato l'acquisto del sito dove è stata realizzata la nuova ambasciata cinese a Londra per conto del governo del Regno Unito. È la rivelazione pubblicata oggi dall’edizione domenicale del “The Times”, secondo cui mentre si svolgeva questa trattativa, Lister veniva pagato sia dalla società immobiliare che rappresenta Pechino, sia dall’azienda che ha venduto il sito per 255 milioni di sterline (290 milioni di euro). Secondo quanto riferito Lister è stato nominato da Johnson, che all’epoca dei fatti ricopriva l’incarico di ministro degli Esteri, per guidare i colloqui con la Cina sul suo potenziale acquisto della Royal Mint Court, un complesso storico nell'East End di Londra, vicino al distretto finanziario della città. All’epoca dei fatti Lister era direttore non esecutivo presso il Foreign and Commonwealth Office. Ora, invece, è il capo consigliere strategico di Johnson e ha ricevuto un titolo nobiliare lo scorso anno: il suo nome ufficiale adesso, infatti, è Lord Udny-Lister. Da ottobre 2016 a dicembre 2017, Lister è stato un consulente retribuito di Cbre, la società immobiliare internazionale assunta dalla Cina per identificare e acquistare un sito per la sua nuova ambasciata. Da settembre 2016, tuttavia, è stato anche un consulente retribuito di Delancey, la società immobiliare proprietaria della Royal Mint Court. (segue) (Rel)