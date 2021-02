Regno Unito: consigliere Johnson mediatore "interessato" in acquisto sito ambasciata cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delancey ha acquistato il sito nell'East End dalla società immobiliare Crown Estate per 51 milioni di sterline (58 milioni di euro al tasso di cambio attuale) nel 2010. Questa somma indica che il prezzo è aumentato di 204 milioni di sterline (232 milioni di euro al tasso di cambio attuale) quando Delancey ha venduto il sito a maggio del 2018 ai cinesi. Sino all'arrivo dell’offerta di Pechino, l'azienda aveva in programma di sviluppare in quel sito degli uffici, tant’è che infatti non è mai stato inserito nei listini pubblici di vendita. Il dibattito nell'opinone pubblica ora si concentra su Lister e se, nella sua attività di mediatore per tutte le parti in causa, sia stato in grado di salvaguardare l'interesse pubblico visto il suo evidente conflitto di interessi. Un portavoce del governo ha affermato che il lavoro di supervisione di Lister si è svolto "in linea con il codice di condotta" stabilito per l’incarico svolto. (Rel)