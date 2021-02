Covid: domani nel Lazio al via le vaccinazioni agli over 80, ecco come 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si parte domani con le vaccinazioni anti Covid degli over 80 nel Lazio. Saranno 50 i punti di somministrazione, 22 nella città di Roma, 13 nella provincia di Roma, 5 a Latina, 4 a Viterbo e 3 a Frosinone e Rieti. "Questi punti sono attrezzati nella gestione in sicurezza delle somministrazioni e nella garanzia della catena del freddo". Si legge sul portale Salute Lazio. Ad oggi si sono prenotati per il vaccino oltre 214 mila anziani in meno di una settimana (compresi i domiciliari). Il 13 per cento si è prenotato telefonicamente e l'87 per cento online. (segue) (Com)