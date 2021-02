Covid: domani nel Lazio al via le vaccinazioni agli over 80, ecco come  (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo giorno saranno effettuati 3.601 vaccini agli over 80, di cui 2.083 a Roma, 708 nella provincia di Roma, 270 a Latina, 252 a Frosinone 192 a Viterbo e 96 a Rieti, in rapporto alla percentuale di popolazione.Ogni anziano ha ricevuto un sms con il memo della prenotazione e già la data dell'appuntamento per la seconda dose che avverrà dopo 21 giorni per il vaccino Pfizer e dopo 28 giorni per il vaccino Moderna. Già 20 mila anziani, soprattutto nelle Rsa, hanno ricevuto il vaccino. (segue) (Com)