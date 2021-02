Malesia: polizia, arrestati oltre 30 rohingya in fuga dall'Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Malesia ha arrestato oltre 30 cittadini della minoranza birmana rohingya fuggiti da un campo profughi dell'Indonesia. Secondo fonti di polizia citate dal "Malay Mail", il gruppo era formato da diciassette donne, sette uomini e sette bambini, che si è imbarcato a bordo di un barcone nella località indonesiana di Tanjung Balai, arrivando a Selangor, sulla costa occidentale della Malesia, lo scorso 6 gennaio. Il direttore della sicurezza interna della polizia reale della Malesia, Abdul Rahim Jaafar, ha dichiarato che 21 dei migranti sono stati accusati di essere entrati nel paese senza documenti validi e altri due sono stati incriminati in base alle leggi anti-tratta. In cerca di rifugio, i rohingya musulmani sono fuggiti per anni via mare dalle persecuzioni subite in Myanmar e nei campi profughi in Bangladesh, alcuni di loro scegliendo la pericolosa opzione di viaggiare con trafficanti di persone nel Sud-est asiatico. Il governo della Malesia non riconosce lo status di rifugiato, ma il Paese a maggioranza musulmana rimane una destinazione privilegiata per i rohingya in cerca di una vita migliore. (Fim)