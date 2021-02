Frosinone: il corpo di un 66enne recuperato nel fiume Liri ad Arce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo di un uomo di 66 anni di Arce, in provincia di Frosinone, è stato rinvenuto questa mattina nel fiume Liri in prossimità della diga di Arce. A ritrovarlo sono stati i sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Roma inviati questa mattina alle 5 per la ricerca della persona che risultava scomparsa. Con l'ausilio di una strumentazione sofisticata (side scan sonar) in poche ore i pompieri sono riusciti ad individuare e recuperare il corpo. (Rer)