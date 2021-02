Iraq-Iran: capo magistratura iraniana Raisi domani in visita a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del sistema giudiziario dell’Iran, Ebrahim Raisi, si recherà domani nella capitale irachena Baghdad alla guida di una delegazione di alto livello. Secondo i media iraniani la visita giunge in risposta a un invito del presidente del Consiglio supremo della magistratura iracheno, Faiq Zaidan. Nel corso della visita la delegazione di Teheran visiterà la sede del Consiglio iracheno, dove firmerà vari memorandum d’intesa per promuovere la cooperazione legale e giudiziaria tra i due Paesi. A margine della visita, l’Iran siglerà anche un protocollo d’intesa con il ministero della Giustizia e l’Alto commissariato per i diritti umani in Iraq. (Res)