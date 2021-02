Nord Macedonia: ambasciatore Osce, grandi progressi nel programma di riforme di Skopje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord ha compiuto notevoli progressi nell'attuazione del suo ambizioso programma di riforme. Lo ha detto l'ambasciatore Clemens Koja, capo della missione dell’Osce a Skopje, in un’intervista all’agenzia di stampa “Mia”. “Vorrei incoraggiare il Paese a proseguire nel suo percorso di riforme per migliorare ulteriormente i risultati in settori quali la lotta alla corruzione, la promozione della riforma della pubblica amministrazione e la lotta alla criminalità organizzata, promuovendo un solido stato di diritto e l'indipendenza della magistratura”, ha detto l’ambasciatore. Per quanto riguarda le riforme giudiziarie, l'ambasciatore Koja ha osservato che “l'adozione da parte del Consiglio giudiziario e del Consiglio dei pubblici ministeri di metodologie per valutare il lavoro di giudici e pubblici ministeri e la corretta attuazione di questi controlli rappresenterà un passo verso il ripristino della fiducia nell’intero sistema giudiziario”. (Seb)