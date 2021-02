Governo: staff Di Maio, colloquio con Conte cordiale ed amichevole, false ricostruzioni stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Smentiamo la ricostruzione riportata dal Corriere della Sera nel pezzo ‘Conte e Di Maio faccia a faccia…’ a firma Monica Guerzoni. Quanto riportato nel pezzo non corrisponde affatto alla realtà in quanto si è trattato di un colloquio cordiale e amichevole”. E’ quanto si apprende dallo staff del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Ogni sospetto o dietrologia narrata nell’articolo - si legge in una smentita - è priva di fondamento. Dispiace che ancora una volta alcuni media alimentino inesistenti polemiche tra Di Maio e Conte col chiaro intento di indebolire il MoVimento e di minare i rapporti tra i due”. (Rin)