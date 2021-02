Business news: Ford investirà un miliardo di dollari per migliorare la produzione in Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense Ford investirà 1,05 miliardi di dollari nelle sue operazioni di produzione in Sudafrica, compresi gli aggiornamenti per espandere la produzione del suo pick-up Ranger. Lo ha reso noto la società in un comunicato, precisando che gli investimenti mirano ad aumentare la capacità installata di Ford in Sud Africa da 168 mila a 200 mila veicoli. “È il più grande investimento nei 97 anni di storia di Ford in Sudafrica e uno dei più grandi mai realizzati nell'industria automobilistica locale”, ha detto Andrea Cavallaro, direttore operativo dell'International Market Group di Ford. L'investimento include 683 milioni di dollari per aggiornamenti tecnologici e nuove strutture presso lo stabilimento di Silverton, un sobborgo della capitale amministrativa Pretoria, e 365 milioni di dollari per l'aggiornamento degli strumenti presso i principali stabilimenti dei fornitori. Lo stabilimento produrrà anche camioncini Volkswagen come parte dell'alleanza tra Ford e la casa automobilistica tedesca. L'espansione della produzione creerà 1.200 posti di lavoro in Sudafrica, aumentando la forza lavoro locale a 5.500 dipendenti, aggiungendo circa 10 mila nuovi posti di lavoro nella rete di fornitori della casa automobilistica. Ford mira anche a rendere l'impianto di Silverton completamente autosufficiente dal punto di vista energetico e carbon neutral entro il 2024, ha affermato Cavallaro. La società statunitense si unisce così alla lista delle case automobilistiche globali, tra cui Volkswagen, Toyota e Nissan, che hanno annunciato un incremento della produzione in Africa, vista dall'industria come un mercato ampio e inutilizzato per la vendita di auto nuove. Circa un terzo della produzione locale di Ford viene destinata al Sudafrica e ad altri Paesi dell'Africa sub-sahariana. (Res)