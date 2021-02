Business news: Comitato monitoraggio accordo Opec+ "ottimista" su ripresa nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di monitoraggio ministeriale (Jmmc) dell’accordo Opec+ ha espresso “ottimismo” per una ripresa della domanda nel 2021. Il Comitato ha osservato che nel dicembre 2020 le scorte nei paesi Ocse erano diminuite per il quinto mese consecutivo. “Il Comitato ha osservato che, mentre le prospettive economiche e la domanda di petrolio rimarranno incerte nei prossimi mesi, il graduale lancio di vaccini in tutto il mondo è un fattore positivo per il resto dell'anno, in quanto stimola l'economia globale e la domanda di petrolio”, si legge nella nota diramata al termine della riunione tenuta in videoconferenza sotto la presidenza del ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman, e del vicepremier russo, Aleksander Novak. Nella nota il Jmmc ha sottolineato i continui contributi positivi della dichiarazione di cooperazione nel sostenere un riequilibrio del mercato petrolifero globale, in linea con le decisioni prese alla decima riunione ministeriale (straordinaria) Opec e non Opec del 12 aprile 2020 per ridurre la produzione di greggio e le decisioni unanimi prese alla conferenza Opec e alla riunione ministeriale non Opec del 6 giugno 2020. “Il Comitato ha preso atto, con gratitudine, del significativo ulteriore aggiustamento volontario dell'offerta effettuato dall'Arabia Saudita che entrerà in vigore il primo febbraio 2021 per due mesi”, si legge nella nota. (Com)