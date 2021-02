© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 7 febbraio, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge; graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 4.7 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1336m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una perturbazione atlantica determina un peggioramento con piogge diffuse tra notte e mattina su gran parte dei settori. Neve in montagna oltre i 1000-1300 metri. Temporanea attenuazione dei fenomeni al pomeriggio, in serata nuovi acquazzoni e quota neve in lieve calo. Venti tesi di Libeccio in Liguria con mare molto mosso o agitato.(Rpi)