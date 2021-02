Spagna: Aragones (Erc), siamo gli unici che possono unire i partiti indipendentisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricostruzione economica e sociale, il diritto all’autodeterminazione e l’indulto per i politici catalani attualmente in carcere: sono gli obiettivi principali per la Catalogna e si possono raggiungere solo con Sinistra repubblica di Catalogna (Erc) al potere. Lo ha detto in un’intervista a “La Vanguardia”, Pere Aragones, attuale vicepresidente della Generalitat, che debutta come capo della lista di Erc alle elezioni di domenica 14 febbraio. “Ci presentiamo per ottenere la guida del governo catalano per la prima volta in quarant'anni”, ha detto Aragones che propone un patto fra tutti i partiti indipendentisti. “Non ho voluto basare la campagna sui rimproveri alle forze politiche con le quali ci sono delle divergenze, ma con cui condividiamo l'obiettivo dell'indipendenza. L'avversario è Salvador Illa”, ha detto Aragones, parlando del candidato del Partito socialista catalano (Psc). (segue) (Spm)