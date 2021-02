© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non esistono piani diabolici ma solo il voler dare un governo al Paese in questa fase storica”. Lo ha chiarito il deputato di Italia viva, Luigi Marattin, che intervenendo a Sky Tg24 ha voluto sottolineare come “il governo precedente” non fosse “a nostro avviso l’esecutivo migliore” per guidare il paese. (Rin)